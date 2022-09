Homem é encontrado morto com 9 perfurações de tiro

Um homem, que ainda não teve sua identidade identificada, foi encontrado morto, na manhã de domingo (18) em uma área usada como descarte de entulhos, no bairro Nova Lima. Ele estava com marcas de tiro. Além disso, havia sinais de agressão, o que indica um possível espancamento.

De acordo com a Polícia, a vítima tinha cerca de 9 perfurações e estava ao lado de uma poça de sangue. Ele foi encontrado por catadores de recicláveis que passavam pelo local e acionaram a equipe. A Polícia Civil e Perícia Técnica também estiveram no local.

A principal suspeita é que o homem tenha sido executado no local, em meio aos entulhos. Com ele estava um celular, drogas e uma quantia em dinheiro. Tudo foi apreendido.

O caso é tratado como homicídio e foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

