Inmet emite alerta de tempestades e chuvas intensas em MS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta terça-feira (16) alertas para tempestades e chuvas intensas em grande parte do Mato Grosso do Sul. O alerta de tempestades tem grau de severidade laranja, ou seja, de perigo e deve valer até a quarta-feira (17) às 10 horas. A previsão indica chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo.

Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos, portanto a recomendação da Defesa Civil é em caso de rajadas de vento não se abrigar próximo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e se possível desligar os aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Esse alerta vale para 63 municípios de MS, incluindo Campo Grande.

Os avisos de tempestade de grau amarelo, ou seja, de perigo em potencial são para 24 municípios do Estado, com chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Já o alerta para chuvas intensas de grau amarelo é para o município de Corumbá.

A Defesa Civil de Mato Grosso do Sul informa que a previsão é para rajadas de ventos no período da tarde, o que indica a chegada da nova frente fria, prevista esta semana e que deve derrubar as temperaturas, com possibilidade de mínimas de 2ºC. Eles ainda orientam a população a se abrigar em locais seguros em caso de chuvas intensas. Para quem busca mais informações é possível se cadastrar por meio de SMS no número 40199. Basta se cadastrar informando o CPF que a Defesa Civil emite alerta diários sobre chuvas, tempestades e baixa umidade do ar.

Com informações de João Gabriel Vilalba

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

