Dr. Victor Rocha defende a saúde pública de qualidade e com resultado

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) participou do lançamento do calendário de eventos dos 123 anos de Campo Grande, realizado pela prefeitura da Capital, na manhã desta segunda-feira (15). Na oportunidade, o parlamentar defendeu uma Saúde Pública de Qualidade e com Resultado.

“Desde que assumi como vereador essa tem sido a marca de nosso mandato: Defender uma Saúde Pública de Qualidade e com Resultado. Tenho me empenhado em propor soluções que beneficiem a qualidade de vida da nossa gente”, pontuou Dr. Victor Rocha, médico mastologista há 18 anos.

Como promessa de campanha, Victor Rocha idealizou e colocou em funcionamento o Projeto da Casa Rosa, que zerou a fila por consultas em mastologia em menos de 4 meses de funcionamento e atualmente já realizou cerca de 2,9 mil consultas (entre primeiro atendimento e retorno. Também foram realizadas 514 mamografias, 831 ultrassonografias e 355 biópsias, além de 44 pacientes diagnosticadas com câncer de mama e encaminhadas para tratamento. “Implantamos o Projeto Casa Rosa com consultas integradas e resolutivas, ou seja, consultas e exames no mesmo lugar. Caso seja detectada alguma alteração na mama, já realizamos a punção e encaminhamos para a biópsia e em menos de 10 dias, a paciente já tem o resultado nas mãos. Caso seja necessário é encaminhada para o tratamento. Nosso projeto tem servido de modelo para todo o país”, relatou.

Victor Rocha também foi o interlocutor entre a prefeitura de Campo Grande e o Governo de MS para a implantação do Mutirão da Saúde com investimento de R$ 54 milhões do governo do Estado para implantação do “Examina MS e o Opera MS”.

Também tem atuado junto aos Hospitais, como por exemplo a Santa Casa, Hospital do Câncer e Maternidade Cândido Mariano, para garantir o atendimento à população. “Para Santa Casa pedimos celeridade no repasse financeiro, para que a instituição pudesse continuar os atendimentos laboratoriais e as cirurgias eletivas. Já para o Hospital do Câncer trabalhamos para a reativação do tomógrafo e para a Maternidade Cândido Mariano, conseguimos emendas parlamentares que serão investidas na ampliação dos serviços à Saúde da Mulher”, explicou o parlamentar.