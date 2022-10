Líder de facção em fronteira é executado em condomínio

Cléber Riveros Segóvia, suspeito de ser líder de uma facção envolvida em crimes na fronteira, foi morto a tiros na cidade de Sertaneja, no norte do Paraná, na madrugada desta sexta-feira (28). O homem, conhecido como “Dogão”, estava em um residencial ás margens de um rio quando foi executado.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por vários disparos de tiros de metralhadora. A suspeita é de execução. O homem e a esposa se mudaram para o condomínio há 15 dias, anteriormente eles moravam em Ponta Porã, cidade que faz fronteira com o Paraguai.

Os suspeitos do crime chegaram na casa de barco, ainda segundo a polícia. Eles estavam encapuzados e, depois de cometerem o crime, fugiram.

Ainda não há informação de quantas pessoas participaram do crime.

A vítima foi identificada como Cléber Riveros Segóvia “DOGÃO” possível líder de facção e acusado de vários crimes da Fronteira. Entretanto, o indivíduo tinha identidades falsas.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.