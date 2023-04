Receita paga lote residual do Imposto de Renda a 290 mil contribuintes

A Receita Federal libera nesta sexta-feira (28), o pagamento do lote residual de restituição do IRPF referente ao mês de abril de 2023. Ao todo, 290.934 contribuintes serão beneficiados e o montante chega a R$ 344 milhões.

Os lotes residuais são destinados a contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências. O valor da restituição é atualizado pela taxa Selic a partir do mês seguinte ao prazo final de entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento, mais 1% no mês do depósito.

O pagamento será feito na conta bancária indicada na Declaração do Imposto de Renda ou por chave Pix.

Como consultar

A consulta pode ser feita a partir das 10h de hoje, pela internet. Para verificar se está apto a receber o benefício basta o contribuinte consultar página da Receita Federal, clicar no campo “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, “Consultar Restituição”. A consulta também pode ser feita diretamente no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones dos sistemas Android e iOS.

A restituição fica disponível durante um ano, caso o valor não seja creditado, o contribuinte deverá ir pessoalmente a uma agência Banco do Brasil ou reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB, acessando o endereço: https://www.bb.com.br/irpf.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas diretamente no Banco do Brasil ou pelo telefone da a Central de Atendimento da Receita: 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

