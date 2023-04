Patrimônio arquiológico de MS, Escola Maria Constança passa por restauração histórica

Na última quinta-feira do mês de abril (27), a Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE/MS) inaugurou a nova reforma da Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, localizada no Bairro Amambaí, em Campo Grande. A escola que passou a ser de Ensino em Tempo Integral desde 2017, é considerada patrimônio histórico No estado de MSl na década de 90 por ser projetada pelo arquiteto carioca Oscar Niemeyer (1907-20212).

A escola recebeu uma restauração que durou aproximadamente 2 anos, que incluiu a adequação da edificação às normas vigentes de proteção contra incêndio e pânico, proteção contra descargas atmosféricas e vigilância sanitária, bem como a construção de novos blocos e equipamentos, incluindo uma quadra poliesportiva e um novo refeitório com portas de vidro e ar-condicionado. O investimento total para a restauração e novos equipamentos foi de mais de R$10 milhões.

Entre as novidades da escola, o instituto passou a atender alunos do ensino fundamental da 6° série até o 9°. Até o ano de 2017, a escola atendia apenas alunos do ensino médio. Durante o período de restauração, a escola se alocou para um novo espaço, localizado na avenida Rui Barbosa, até a data de inauguração da reforma.

Sobre a escola

Inaugurada em 1954, A escola recebe o nome em homenagem a uma das diretoras da escola, Maria Constança que dirigiu a instiução na decada de 40 e era nomeada como “Ginásio Estadual Campo-Grandense”. A instituição é chamada pelos estudantes carinhosamente pelas siglas “MCBM”, que é considerada uma obra tombada pelo Patrimônio Histórico Estadual por causa de sua arquitetura singular. Com uma arquitetura bem desenvolvida, a escola possui características marcantes, onde a fachada da escola faz referência a um livro aberto, o paliteiro em frente a quadra um giz de quadro e o corredor central uma régua.

