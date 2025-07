Eduardo Riedel visita Adriane Lopes em meio a rumores de sua filiação ao PP

Prefeita recebeu governador em visita de cortesia mas muitos ligam encontro à movimentação política

Em meio a fortes rumores de que o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) já teria até data para se filiar ao PP, na noite desta segunda-feira ele manteve a primeira reunião com a prefeita da Capital Adriane Lopes (PP) o que marca uma reaproximação d após ela já ter feito algumas declarações interpretadas como criticas ao Governo do Estado principalmente pelo não repasse de recursos destinados ao setor social.

Segundo Adriane Lopes, o encontro foi uma visita de cortesia, sem pauta específica, mas com a intenção de fortalecer a relação entre o governo estadual e a prefeitura. Na última sexta-feira Adriane Lopes comentou sobre a expectativa de filiação de Riedel ao PP para concorrer a reeleição e o marido da prefeita, deputado estadual Lídio lopes, atualmente sem partido, também já deu declarações de que teria convite da presidente regional do PP, senadora Tereza Cristina para se filiar ao PP

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), reuniu-se com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), na noite desta segunda-feira (14), no gabinete da prefeitura. O encontro marcou a primeira visita institucional do governador à chefe do Executivo municipal em 2025. Estiveram presentes o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro (PP), o deputado estadual Lídio Lopes (sem partido), o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, e outras autoridades.

PSD

O PSD também é cogitado como alternativa, por sua capacidade de abrigar aliados de diferentes espectros políticos. Caso opte pelo PP agora, Riedel ainda manteria o PSD como opção futura, visando estruturar o partido no interior do estado. Tudo passaria pela definição não só do seu projeto de reeleição como também pela composição de uma chapa para a disputa das duas vagas ao Senado federal.

O Governador admite ter recebido convite para se filiar a diversos partidos, mas não fixou uma data para tomar uma decisão, sendo que pode acontecer ainda no decorrer do segundo semestre de 2025, quanto na data limite permitida pela Legislação Eleitoral, que é o mês de abril de 2026. Riedel não deu qualquer declaração após a reunião com a prefeita Adriane Lopes.

