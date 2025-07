Primeira fase da duplicação da BR-163 é iniciada em trecho próximo da Capital

Uma equipe começou os trabalhos, nesta terça-feira (15), com a supressão vegetal na saída para São Paulo

As obras de duplicação da BR-163 começaram ontem (15) nas imediações de Campo Grande, marcando a primeira fase do novo contrato de concessão da rodovia, agora sob gestão da empresa Motiva (ex-CCR MSVia). Os trabalhos se concentram entre os km 454,5 e 460, próximo ao posto da PRF saída de São Paulo, com retirada da vegetação no acostamento. A movimentação de máquinas deve iniciar na próxima semana. A autorização para essas intervenções foi publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no Diário Oficial da União.

Para quem vive na estrada e tem a a via como rota semanal, a notícia chega com alívio, mas também com um pouco de indignação. O caminhoneiro Jonas de Santos, de 42 anos, que roda o país transportando minério e zinco, não poupa críticas à situação atual da rodovia. “Essa BR é um descaso, parece que agora, finalmente, o projeto vai sair do papel. Duplicação aqui não é luxo, é questão de vida ou morte”.

O novo contrato de concessão prevê R$ 9,6 bilhões em investimentos ao longo de 29 anos. Só nos primeiros cinco anos, a empresa deve duplicar 203 quilômetros da rodovia, incluindo o anel viário de Campo Grande (entre os km 466 e 491), trecho que concentra quase 20% dos acidentes fatais da BR-163. Também estão previstas a construção de 147 km de faixas adicionais, 29 km de contornos urbanos e mais 29 km de vias marginais.

Outro que sente na pele os desafios da estrada é o Antônio Carlos, de 27 anos, que começou a rodar pela BR-163 há apenas quatro meses, mas já percebeu o quanto o trecho exige atenção redobrada.

“Aqui não dá pra vacilar. Você pega pista simples, com curva, carro vindo no embalo, é um olho no retrovisor e outro na frente. Essa duplicação aí tem que sair logo, pra ontem. A gente precisa de estrada que ajude a chegar, não que atrase ou mate no caminho”, pontuou.

O início das obras também contempla a construção de uma rotatória alongada próxima ao Posto Platinão e a regularização de acessos à Colônia de Férias e a empresas da região. Mais adiante, cidades como Mundo Novo, Eldorado e Itaquiraí terão contornos rodoviários para desviar o tráfego de caminhões das áreas urbanas.

As primeiras obras do novo contrato começaram no início do mês com a instalação de terceiras faixas nas regiões de Mundo Novo e Itaquiraí, que atualmente estão na fase de terraplanagem. A expectativa da empresa é que essas sejam as primeiras entregas da nova concessão.

O andamento das obras também está sendo acompanhado de perto pela ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul). O deputado Júnior Mochi, presidente da Comissão Especial da BR-163, afirmou que há um compromisso formal da concessionária com a transparência.

“Houve um acordo para que, a cada três meses, a empresa preste contas à Assembleia sobre as obras executadas e o cumprimento do cronograma. Além disso, o diretor local da concessionária está à disposição para quaisquer esclarecimentos,” destacou Mochi.

A BR-163/MS conecta 16 municípios de norte a sul do estado, como Mundo Novo, Eldorado, Itaquiraí, Naviraí, Juti, Caarapó, Dourados, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Campo Grande, Jaraguari, São Gabriel do Oeste, Coxim, Pedro Gomes e Sonora. Com a modernização da concessão, toda a região será beneficiada por melhorias na segurança viária, na fluidez do tráfego e na qualidade de vida da população local.

“Vamos cobrar, fiscalizar e garantir que os investimentos realmente saiam do papel e cheguem à população com qualidade e segurança”, concluiu o parlamentar.

Por Taynara Menezes

