Em dia de Super Quarta, Funsat tem 2.005 vagas na intermediação

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) realiza nesta quarta-feira, 16 de julho, mais uma edição da “Super Quarta”, com atendimento especial de recrutamento das 13h às 16h na sede da fundação. Nesta edição, 200 empresas de Campo Grande oferecem um total de 2.005 vagas de emprego, incluindo processos seletivos imediatos com analistas de três grandes empresas: Supermercado Pires, Grupo Mais Farmácias e Steribio Esterilização.

Serão disponibilizadas até 400 senhas para triagens presenciais, e a ação deve entrar para o calendário fixo da Funsat, sempre às quartas-feiras no mesmo horário e formato. No total, estão abertas 128 funções com seleção ativa, sendo que 66 delas não exigem experiência prévia.

Entre as oportunidades com maior número de vagas estão auxiliar de limpeza (180), operador de caixa (249), auxiliar de logística (65), atendente de padaria (24), auxiliar de cozinha (33) e fiscal de prevenção de perdas (31), entre outras. Também há oportunidades exclusivas para PCDs (pessoas com deficiência), como auxiliar de linha de produção, empacotador à mão e auxiliar administrativo.

Serviço: Para participar dos processos seletivos, é necessário estar com o cadastro atualizado na plataforma do Sine. A Funsat atende das 7h às 17h na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória. Todas as vagas e serviços são gratuitos e realizados pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego.