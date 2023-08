Eduardo Riedel mostra onde serão investidos empréstimo do BNDES

Prefeitos das regiões contempladas com infraestrutura ficam satisfeitos

O governador Eduardo Riedel (PSDB) se reuniu com os deputados estaduais nessa quarta-feira (30), e apresentou os detalhes sobre o financiamento de até R$ 2,37 bilhões junto ao BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social). Este recurso será usado para um programa de investimentos na área de infraestrutura, com obras em 900 km de rodovias estaduais.

O Executivo enviou um projeto de lei à Assembleia Legislativa, pedindo a autorização dos parlamentares para realizar a transação. Os recursos são necessários para promover uma carteira de investimentos na área de infraestrutura, que visa ao crescimento e desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. “O Estado está desenvolvendo uma carteira de projetos para atender à demanda existente, que é urgente e necessária para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, afirmou o governador, durante o encontro, que ocorreu na sala da presidência da Assembleia.

O presidente da Assembleia, o deputado Gerson Claro (PP), avaliou a apresentação do governador como positiva. “Temos financiamento para investimentos e isso é vantajoso para o futuro do Estado. Estamos satisfeitos em cumprir nosso papel com Mato Grosso do Sul.”

Claro afirma ainda que as obras são importantes para atender a uma necessidade premente do Estado, para consolidar o grande volume de investimentos privados já contratados, boa parte em andamento. “São mais de R$ 60 bilhões em projetos que vão exigir melhorias na estrutura viária do Estado, que terá de absorver um fluxo muito maior, principalmente

Rodovias

Este pacote de investimentos na área de infraestrutura prevê a pavimentação de 600 km em rodovias estaduais e mais 300 km de restauração de estradas, para melhorar e ampliar a malha rodoviária, dando mais segurança ao tráfego, encurtando caminhos e contribuindo com o escoamento da produção.

Entre as obras previstas está a pavimentação da MS134, no trecho que fica entre a MS-040 e a BR-267, no distrito de Casa Verde, assim como a restauração da MS-276, que vai do distrito de Indápolis ao município de Deodápolis.

Prefeito

O prefeito de Nova Andradina, Gilberto Garcia (PL), disse, ao jornal O Estado, que o município é grande produtor de ovos e ração, e a pavimentação do trecho vai ajudar no escoamento de produção.

“Registro minha gratidão ao governador Eduardo Riedel, por atender nosso pleito. Dentre os inúmeros beneficiados, a pavimentação deste trecho contempla a instalação de uma gigante da produção de ovos e sua fábrica de ração, investimentos que prometem mais de 200 empregos diretos. A nossa parceria com o Governo do Estado é fundamental para alavancarmos o desenvolvimento de Nova Andradina.”

O financiamento junto ao BNDES foi escolhido pelo Governo do Estado em função da flexibilidade dos projetos (investimentos), além disto só será possível devido ao momento de boa capacidade de pagamento do Estado, que é letra “A” na Capag (Capacidade de Pagamento), que é uma avaliação feita pelo Tesouro Nacional, com indicadores sobre o baixo endividamento, poupança corrente e índice de liquidez do Estado

Mato Grosso do Sul vai viabilizar estes recursos por meio da linha “BNDES Finem”, que visa financiar projetos de investimentos públicos voltados ao aumento da capacidade de produtos e fomento a diversos setores da economia. Esta linha tem baixo risco, com condições facilitadas, dispondo de juros reduzidos e prazo de amortização considerado o maior, em relação às demais instituições financeiras nacionais.

O objetivo do Governo do Estado é que estes investimentos possam contribuir com o desenvolvimento econômico e social de Mato Grosso do Sul, tendo como foco melhorar a qualidade de vida da população, assim como criar um bom ambiente de negócios em MS, atraindo novos empreendimentos privados, que vão gerar mais empregos e renda.

Por Rayani Santa Cruz– Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.