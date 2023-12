Variação: quinta-feira tem máxima acima de 30°C e previsão de chuva

O tempo em Mato Grosso do Sul segue em instabilidade nesta quinta-feira (31), com máximas marcando acima de 30°C e previsão de chuva para diversos municípios. Nos municípios de Três Lagoas e Dourados a chuva chegou na madrugada, inclusive com granizo. Na Capital, há mais de 60% de chance de chuva.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de 29°C. Em Dourados, 18°C pela manhã e 25 °C pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 18°C inicialmente e sobem até os 26 °C. No Cone-sul, Iguatemi registra mínima de 18°C e máxima de 26°C. Em Ponta Porã, valores ficam entre 19°C e 23°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 25°C e máxima de 33°C; Aquidauana terá variação entre 23°C e 32°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 24°C e atinge os 32°C. No norte, Coxim terá 23°C cedo e alcançará os 33°C ao longo do dia. No Bolsão, Três Lagoas registra 18°C pela manhã e 28°C de tarde.

Ainda segundo o Centro de Monitoramento, essas instabilidades ocorrem devido à passagem de cavados em níveis médios da atmosfera, aliado ao transporte de calor e umidade. Além disso, a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorece a formação de chuvas. As regiões sul e leste do Estado são as com maior probabilidade de chuvas mais intensa.