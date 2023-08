Acordo entre Estado e MPE vai ampliar área de preservação nativa no Parque dos Poderes

Documento estabelece novos trechos que poderão ser usados pelas secretarias para estacionamento

Sem data prevista ainda, estacionamento do Parque dos Poderes deve ser regularizado. Tudo isso graças a um acordo entre o Governo do Estado e o MPE (Ministério Público Estadual), que vai permitir a ampliação da área de preservação da vegetação nativa do Parque dos Poderes.

Segundo a PGE (Procuradoria-Geral do Estado), o acordo ainda precisa ser homologado pela Justiça, depois disso, o projeto vai ser encaminhado para a Assembleia, para modificar a legislação. “As áreas onde haverá intervenção já são áreas sem árvore. Caso precise suprimir alguma vegetação, isso vai ter que ser feito com autorização do órgão ambiental”, explicou o órgão.

No acordo com o Ministério Público, novos trechos poderão ser utilizados pelas secretarias para fins de estacionamento. O entendimento prevê a proteção de 11,05 hectares de mata nativa a mais do que hoje está expresso na lei nº 5.237/2018.

Se hoje a legislação assegura a preservação de 164,61 hectares, esta metragem será ampliada para 175,66 hectares. Na prática, o Governo do Estado está abrindo mão de mais de 150 mil metros quadrados de faixas que formam um cinturão ecológico e que estão entre as mais importantes do Parque dos Poderes, no que diz respeito à preservação ambiental. Na prática, o Governo do Estado está abrindo mão de áreas afetadas à PGE, ao Batalhão de Polícia de Choque, e à Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda), dentre outros espaços passíveis de desmate, que passarão a ser blindados pelo acordo e futura alteração legislativa.

Por Thays Schneider – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.