Fluminense vence o Inter e se aproxima do G4 do Brasileirão; sorteios de Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil agitam a segunda-feira

Em um domingo (1º) de bom futebol para o torcedor tricolor, o Fluminense venceu o Internacional por 2 a 0 no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com atuação segura e aproveitando erros do adversário, o time carioca chegou aos 18 pontos e encostou no G4 da tabela — agora está a apenas dois do Palmeiras, atual quarto colocado.

Já o Internacional vive um momento delicado. A equipe ampliou sua sequência sem vitórias na competição, permanece com 10 pontos e ocupa a 15ª colocação, a apenas um ponto da zona de rebaixamento. O Colorado ainda lida com lesões, suspensões e agora terá o desfalque do capitão Alan Patrick, que recebeu cartão amarelo e está fora do próximo confronto, contra o Atlético-MG.

O Fluminense abriu o placar ainda no primeiro tempo. Após jogada rápida pela direita, Samuel Xavier tabelou com Jhon Arias e encontrou Kevin Serna livre. O atacante entrou na área e finalizou com precisão no canto direito do goleiro Anthoni.

O Inter tentou reagir com Wesley e Bruno Tabata, mas parou nas defesas de Fábio. O segundo tempo seguiu no mesmo ritmo, com o Flu mais perigoso. O golpe final veio aos 38 minutos da etapa complementar: Paulo Baya recebeu pela esquerda, driblou a marcação e chutou de fora da área. O goleiro Anthoni falhou e permitiu o segundo gol tricolor.

Enquanto o Brasileirão segue movimentado, os clubes brasileiros voltam suas atenções para os sorteios das competições continentais e nacionais nesta segunda-feira (2). A partir das 11h (horário de MS), a Conmebol realiza em Luque, no Paraguai, os sorteios dos confrontos da fase de mata-mata da Libertadores e da Sul-Americana.

Na Libertadores, os times que avançaram em primeiro lugar, como Palmeiras, São Paulo, River Plate, Estudiantes e o próprio Internacional, estão no Pote 1. Já Flamengo, Botafogo, Fortaleza e outros times que passaram em segundo lugar compõem o Pote 2. O chaveamento até a final, marcada para 29 de novembro em Lima, no Peru, também será definido.

Na Sul-Americana, os playoffs já estão desenhados. O Fluminense, eliminado na fase de grupos da Libertadores, está no Pote 1 da repescagem e aguarda o vencedor de um confronto da primeira fase para disputar vaga nas oitavas.

À tarde, a partir das 14h30, será a vez do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Desta vez, todos os clubes estarão em um pote único, sem restrições regionais ou por ranking, o que abre espaço para clássicos já nesta fase. Estão garantidos nomes como Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Atlético-MG e o surpreendente Retrô.

Com tantas disputas simultâneas, o mês de junho promete ser decisivo para as pretensões dos clubes nas três principais competições do futebol nacional e sul-americano.

