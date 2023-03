Eduardo Riedel coordenará Consórcio Brasil Verde

O governador Eduardo Riedel (PSDB), anunciou em sua rede social nesta terça-feira (14), que coordenará o Consórcio Brasil Verde, que tem como objetivo a articulação internacional dos Estados e organiza as ações internas na área ambiental.

Em um vídeo em sua rede social o governador dividiu a novidade com um tom entusiasmado. “Tenho uma novidade pra compartilhar com vocês: fui escolhido como o coordenador do bioma Pantanal no Consórcio Brasil Verde.”, declarou o governador.

E explicou o que significa. “Com esta iniciativa, vamos abordar grandes pautas do meio ambiente, que vão ajudar a promover o desenvolvimento sustentável para o Mato Grosso do Sul e todo Brasil.”, concluiu Riedel.

Riedel destacou que o Consórcio Brasil Verde vai levar ao Brasil grandes pautas voltadas ao meio ambiente, que vão gerar desenvolvimento sustentável a todos os estados. “Se trata de uma grande iniciativa, sou um entusiasta do consórcio, pois traz uma agenda fundamental para todos nós”, completou.

A reunião virtual também definiu os coordenadores nacionais dos demais biomas, além do presidente do Consórcio, que será o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. O estatuto e o contrato de rateio da organização já foram apresentados e no prazo de 30 dias serão aprovados os textos finais. O secretário Jaime Verruck, titular da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), fará parte do Conselho Administrativo. Ele acompanhou a reunião virtual ao lado do governador e da procuradora-geral do Estado, Ana Ali Garcia.

