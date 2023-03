Motorista morre após veículo ser arrastado pela chuva

Um corpo ainda não identificado, foi encontrado dentro de um carro caído em um córrego, no fundo de uma chácara na região do Assentamento São Manoel, no município de Anastácio, a 123 quilômetros de Campo Grande. O carro foi encontrado no início da noite de segunda-feira (13) e a suspeita seria que o veículo foi arrastado durante a chuva do último sábado (11), através de um trecho com quedas e pedras.

De acordo com informações do Portal de Aquidauana, testemunhas perceberam a existência de um corpo dentro do veículo, que estava destruído pela força da água. Eles acionaram a Polícia de Anastácio. Informações iniciais indicam que o condutor foi surpreendido pela enxurrada ao passar por uma ponte que teria sido levada ou que estava encoberta por água.

Há também a suspeita de que o carro tenha atolado e o motorista resolveu dormir dentro do veículo, sendo arrastado pelas águas por um longo trecho. Uma moradora da região disse ao portal que o homem era conhecido como Jair. Familiares do homem estiveram no local e acompanharam o trabalho da polícia.

Por ser uma área de difícil acesso e se de noite, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi mobilizada para realizar a remoção do corpo na manhã desta terça-feira (14), com a utilização de equipamentos adequados, pois há necessidade de se cortar as ferragens do veículo.

