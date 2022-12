Comidas e enfeites: cuidados com os pets no fim de ano

Casos de intoxicação alimentar são comuns nesta época

Se nas refeições diárias o cachorro da família já tenta comer o mesmo que seus tutores, nas confraternizações de fim de ano o problema ganha como agravante uma série de aromas que deixam o peludo com vontade de experimentar as delícias desta época do ano. E os convidados podem se deixar levar por uma carinha fofa implorando por um pedaço.

Mas nem todo alimento pode ser dividido com o pet. Alguns deles, como uva, uva-passa e chocolate, são tóxicos. E casos de intoxicação alimentar são comuns nesta época do ano, diz a médica veterinária Carla Berl, fundadora da rede de hospitais Pet Care.

Por isso, vale ficar atento para não deixar pratos ou resto de comida em locais de acesso ao peludo e também orientar os convidados para não ceder aos apelos do animal por comida.

Os cuidados, no entanto, não devem se limitar à alimentação. A decoração de Natal também pode ser um risco.

Filhotes, especialmente, adoram os enfeites. Mas a brincadeira pode se transformar em emergência médica se o pet engolir o objeto. A médica veterinária lista alguns cuidados.

Comidas

Há alguns alimentos que podem intoxicar e até provocar a morte do animal:— Uva e uva-passa – São extremamente tóxicas. Causam vômito e diarreia, e o quadro pode evoluir para insuficiência renal.

Macadâmia, nozes e frutas secas: São gordurosas e podem provocar intoxicação mesmo em pequenas quantidades. Além de vômito e diarreia, pode provocar falta de coordenação, paralisia dos membros posteriores, sintomas que podem levar a uma internação.

Chocolate: Atraente, é também extremamente tóxico para os cães devido a uma substância chamada teobromina. Provoca vômito, diarreia, respiração rápida, inquietação, hiperatividade, tremores, incoordenação e aumento da frequência cardíaca. Mesmo sem esses sintomas, se o cachorro comeu chocolate, vale consultar o veterinário.

Ossos: São muitas vezes responsáveis por lesões nos dentes e boca dos cães. Também podem causar problemas estomacais se pedacinhos do osso ficarem colados na parede no estômago. Cuidado com chester, peru, pernil.

Frutas com sementes: Em algumas situações, as sementes causam obstruções, hemorragias e até envenenamento. Mantenha pêssegos, ameixas, nectarinas e outras frutas tradicionais da época em lugar alto, para que o animal não consiga roubar.

Bebidas

Nada de deixar aquela taça à altura do pet. Bebidas alcoólicas provocam vômitos, diarreia, alterações no sistema nervoso central, problemas de coordenação, dificuldade respiratória, coma e até a morte.

Decoração Natalina

Os cães adoram brinquedos e podem roubar os enfeites da árvore. Mas a ingestão de objetos é recorrente nesta época e é uma emergência médica. Os filhotes curiosos costumam ser a maioria das vítimas.

A dica é deixar a árvore longe do alcance dos gatos e também dos cachorros que gostam de pular. Isso porque os felinos, que adoram escalar, podem sofre uma queda e se machucar.

Confira a edição impressa.