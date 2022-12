Eleitos são empossado hoje durante solenidade do TRE

Nesta noite (19), 35 políticos recebem o diplomada do TRE (Tribunal Regional Eleitoral), da eleição deste ano. A solenidade de diplomação dos candidatos eleitos para os cargos de deputado estadual e federal, senador e governador em Mato Grosso do Sul será no Ondara Palace apenas aos diplomados e convidados.

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta quem são, efetivamente, os eleitos e os suplentes com a expedição e disponibilização do diploma devidamente assinado, habilitando-os a assumir e exercer os respectivos mandatos eletivos. A cerimônia compete aos órgãos colegiados da Justiça Eleitoral (TSE, TRE ou Junta Eleitoral).

Dentre os diversos nomes eleitos entre deputados federais e estaduais o governador eleito, Eduardo Riedel (PSDB), e a senadora Tereza Cristina (PP), estão dentre os nomes que serão diplomados, assim como do deputado federal mais votado Marcos Pollon (PL).

A posse do governador e vice está prevista para o dia 01 de janeiro 2023.

