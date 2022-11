Eduardo Riedel anuncia equipe de transição nesta quinta

O governador eleito Eduardo Riedel (PSDB), anuncia hoje (17), a equipe completa de transição de governo para 2023.

Eduardo Riedel já confirmou que o coordenador deste processo será seu vice o deputado Barbosinha (PP), e o nome do secretário de administração de Azambuja, Eduardo Rocha (MDB), também aparece como um dos que permanecerá na equipe.

O anúncio está previsto para acontecer no Parque dos Poderes às 9h.

Barbosinha já falou sobre disposição para trabalhar nesta fase.“Vamos ajudar a coordenar a transição em conjunto com a equipe do governo atual. Fomos designados pelo governador eleito e vamos trabalhar. Trocar de informações, refinar essas informações, obras em andamento, contratos e programas, serão analisados. Na verdade, nossa função é auxiliar” afirmou Barbosinha.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.