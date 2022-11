Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Logo cedo, pode ser um desafio dar conta das suas obrigações sem se distrair. Mas também não é pra exagerar — respeite seus limites. Aliás, exageros de qualquer tipo podem trazer problemas, e isso também vale para o trabalho. Se precisa terminar um projeto ou botar as mãos na massa no serviço, redobre a atenção. O astral melhora ao longo do dia, e com Mercúrio brilhando em Sagitário, você vai querer sair por aí curtindo a vida e fazendo tudo o que der na telha, meu bem. Olha lá o exagero de novo! Pode ser que a conquista enfrente desafios, mas tente não desanimar com a distância. No romance, a dica é dar um chega pra lá na rotina e curtir muito o mozão.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A Lua segue em seu paraíso astral hoje, mas nem por isso tudo vai correr às mil maravilhas. Há sinal de briga ou desentendimento com alguém mais novo, filhos ou até com o mozão logo cedo. A boa notícia é que o astral vai melhorar ao longo do dia e, com Mercúrio entrando em Sagitário logo cedo, você vai ter raciocínio rápido pra lidar com qualquer imprevisto que pintar, seja no trabalho ou na vida pessoal. De quebra, vai sobrar disposição para se divertir, passear e paquerar muito por aí. Aproveite qualquer oportunidade de dedicar um pouco mais de carinho a quem ama porque o mozão vai retribuir na mesma moeda. Aí é só partir pro abraço!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Assuntos familiares podem ganhar destaque nesta quinta, e talvez não seja da maneira que você gostaria, bebê. Com o céu tenso logo cedo, pode sobrar pra você e talvez não seja muito fácil fugir de discussão ou disputa por causa de assuntos antigos. Tente acalmar os ânimos e não perca a paciência por qualquer coisinha. Quem trabalha em home-office ou com algo ligado a produtos e serviços para o lar tem boas chances de se destacar mais tarde. Mercúrio está de mudança para Sagitário e destaca as parcerias a partir de agora, inclusive na vida amorosa. Um ex pode reaparecer, mas vai mais atrapalhar do que ajudar na paquera. Tente driblar uma crise de ciúmes com o mozão.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Bom dia para ampliar seus contatos profissionais e se arriscar um pouco mais no trabalho. Mas como o céu segue tenso pela manhã, preste mais atenção em um diálogo com colegas e na troca de informações com gente de fora, porque podem te enrolar. Em alguns momentos, pode ser um desafio manter o foco nas tarefas, principalmente as mais chatinhas. Ainda bem que Mercúrio vai dar uma força e promete boas ideias para dar conta de tudo o que cair no seu colo! Um bom papo e uma atitude mais descontraída serão a chave para turbinar a conquista. Se andou se desentendendo com o mozão, é hora de conversar numa boa e acertar as coisas.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Logo cedo, as finanças vão pedir um cuidado extra. É melhor ter cautela com o apego aos bens materiais, porque pode pintar briga com alguém querido se você exagerar na dose. E se pintar o desejo de sair comprando tudo o que vê pela frente, pise no freio para não ter chuva de boleto lá na frente, meu cristalzinho. Mas a melhor notícia do dia é a entrada de Mercúrio em seu paraíso astral, o que deixa tudo mais leve nos próximos dias. Criatividade e boa comunicação podem ajudar no serviço. A paquera pede um pouco de cautela com o ciúme, mas nada vai ser capaz de tirar o seu brilho. Se joga, bebê! A dois, drible a possessividade e capriche nas doses de carinho.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Este é um período que você vai preferir estar em casa, junto dos seus. No entanto, isso não quer dizer que você vai se afastar dos amigos, pois sua casa pode tornar-se um gostoso ponto de encontros. Por outro lado, você pode decidir começar uma reforma para torná-la mais agradável.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O dia começa um pouco tenso e vai ter que lidar com fofocas ou mal-entendidos pela manhã. Com a Lua infernizando seu astral, é melhor escolher as palavras com cautela e ficar longe de problema. Por mais que esteja a fim de tirar um tempo para descansar e recarregar as baterias, deixe isso para mais tarde. Sua intuição vai fazer hora extra e pode ser importante para encontrar oportunidades inesperadas. Com Mercúrio destacando sua comunicação a partir de agora, logo as coisas entram no eixo, Libra. Um lance proibido pode ganhar seu interesse se está só. Cuidado com os fofoqueiros de plantão. Deixe as diferenças de lado e aposte suas fichas no diálogo com o mozão.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

As finanças vão precisar de cuidados extras hoje. Se tiver que se concentrar no serviço, vá em frente, mas não desconte a frustração nas compras, tá? Também não é o momento mais indicado para investir sua grana em algo arriscado. Ao longo do dia o astral vai melhorar e, à noite, você pode compartilhar alguns sonhos e projetos com a galera. A boa notícia é que Mercúrio promete movimentar os seus interesses financeiros e é capaz de ter boas novas nesta área nos próximos dias. Tá sonhando com um amor pra chamar de seu? Os amigos podem dar uma ajuda e apresentar alguém. Embora as finanças do casal precisem de cuidados, a sintonia ficará mais afiada no romance.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Sua ambição segue em alta, mas pode melhor definir uma meta e se concentrar em uma coisa de cada vez logo cedo. É que nem tudo será perfeito, Sagita, e você precisa pegar mais leve com os outros, sem exagerar nas críticas para não receber o mesmo em troca. O investimento na saúde e no visual vai trazer resultados rápidos — você também pode receber elogios. Ui, que delícia! Com Mercúrio no seu signo, você vai dar um show na comunicação pessoal e pode se expressar com mais clareza. Tire proveito! Com tanta coisa acontecendo, o mozão pode ficar ainda mais na sua. A paquera também promete novidades e vale dar uma conferida nos contatinhos.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O dia começa meio tenso e os planos para uma viagem talvez precisem de ajustes logo cedo. Se não der pra botar os pés na estrada, o jeito é matar a saudade de todo mundo do jeito que for possível. No trabalho, esse não é o momento mais indicado para se arriscar nem se expor em excesso. E com Mercúrio infernizando seu astral a partir de agora, você pode usar seu sexto sentido para analisar melhor o que as pessoas dizem ou prometem — nem sempre dá pra confiar em todo mundo. Ainda bem que o astral melhora à noite e pode pintar novidade na conquista. Tem compromisso? Uma dose extra de aventura ajuda a trazer vida nova ao romance.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Logo cedo, procure ouvir seu sexto sentido pra lidar com os imprevistos pelo caminho. Pegue leve pra não se envolver em uma briga com os amigos. Assuntos misteriosos ou ligados a religião podem despertar seu interesse e provocar reflexão mais tarde. Mudanças em geral contam com boas energias ao longo do dia e você pode aproveitar para jogar fora o que não usa mais! Mercúrio destaca seu lado altruísta e você fará o que puder pra dar uma mão aos menos afortunados, seja entre os conhecidos ou não. Alguém misterioso e atraente pode cruzar seu caminho, mas não se jogue de cabeça. A atração física aumenta e taca fogo no parquinho com o mozão.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Logo cedo, dê um chega pra lá no isolamento e procure melhorar o relacionamento com os colegas e pessoas próximas. Mas tenha cautela porque nem tudo vai ser aquela maravilha e pode pintar críticas ou discussão. Não é hora de ficar pegando no pé de todo mundo, Peixes. Relaxe e aposte na diplomacia se quiser evitar dor de cabeça por causa de bobagem. Mercúrio entra no jogo para dar aquela turbinada na sua ambição e, se souber jogar suas fichas, pode dar um up e tanto na carreira nos próximos dias. A sintonia com o mozão também cresce, assim como o companheirismo e a sinceridade. Um lance recente pode engatar, mas se quer algo sério, deixe isso bem claro.

