Diferente do 1° turno, frente do TRE não tem movimentação de populares

Após a surpresa no 1° turno, onde os portões do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) estavam fechados, como medida de segurança, e a população não pode acompanhar a apuração das eleições 2022 pessoalmente, neste 2° turno, a frente do tribunal não apresenta nenhuma movimentação de populares.

Segundo informações do repórter João Gabriel, o início das apurações deste turno não contou com nenhuma agitação dos habitantes de Campo Grande. Além disso, a ruas próximas ao local foram fechadas, como medida de segurança e as corporações, como a Polícia Militar, Detran, Corpo de Bombeiros estão presentes no local para reforçar a proteção do TRE-MS.

Em entrevista, políciais que estão espaço comentaram sobre a tranquilidade durante a apuração deste 2° turno neste domingo (30), mas afirmaram que continuam atentos ao arredores e de prontidão.

Com infomações do repórter João Gabriel Vilalba.

