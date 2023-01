Eduardo Esgaib Campos toma posse como prefeito de Ponta Porã

O advogado Eduardo Esgaib Campos, tomou posse na manhã dessa terça-feira, dia 03, como prefeito de Ponta Porã, após Hélio Peluffo Filho assumir a SEILOG no governo do Estado. Em uma cerimônia que reuniu imprensa, vereadores, secretários e familiares, Eduardo falou aos presentes e por várias vezes se emocionou.

O prefeito Eduardo Campos, ao lado de sua esposa, a advogada Paula Consalter, fez a leitura de um discurso onde iniciou que é com satisfação que assume o honroso cargo de prefeito de sua querida Ponta Porã e que por muito tempo almejou essa condição. Lembrou que por muitas vezes, a “navegação não foi por águas tranquilas” e que lembra, sem rancor, as dificuldades enfrentadas e que, apesar dos medos, sempre foi esperançoso que esse dia chegaria, a tempestade passou, os ventos se acalmaram e hoje é dia de ser feliz.

Agradeceu a família pelo apoio e dedicou a seus pais, esposa, filhos e netos, toda a honra e simbolismo que o momento representa em suas vidas. Agradeceu aos amigos da vida política que também acreditaram em seus sonhos políticos.

