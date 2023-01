Jogador de NFL desmaia durante jogo e deixa campo em ambulância

Uma cena impressionante chocou o mundo dos esportes na noite de ontem (2). O safety do Buffalo Bills, Damar Hamlin caiu desacordado no gramado após sofrer uma parada cardiorrespiratória. A imagem chocante aconteceu na noite de ontem, na partida entre Buffalo Bills contra o Cincinnati Bengals, pela 17ª semana da temporada da NFL (National Football League).

Após cair desacordado em campo, companheiros de equipe, com os médicos, reanimaram o atleta por 9 minutos. Ele foi retirado do Paycor Stadium de ambulância para um hospital mais próximo. A partida foi suspensa.

O lance ocorreu faltando cinco minutos para o fim do primeiro quarto. O atleta de defesa se chocou contra um adversário. Ele se levantou normalmente, mas, segundos depois, caiu para trás desacordado. O episódio causou pânico em todos os telespectadores presentes no estádio. Com o jogo paralisado, os jogadores do Buffalo Bills se reuniram em campo para rezarem por Hamlin.

O atleta recebeu massagem respiratória dentro do gramado e depois foi encaminhado ao hospital mais próximo. Conforme informações da ESPN norte-americana, foi noticiado que o jogador tinha pulso e respirava com ajuda de aparelhos.

Ainda conforme informações da imprensa local, a ordem da NFL era que os jogadores voltassem para o jogo. Porém, os treinadores se recusaram e anunciaram que não entrariam em campo. A liga anunciou o adiantamento de partida.

No momento do acidente, a equipe de Cincinnati vencia a partida por 7 a 3, antes de o jogo ser interrompido. As duas equipes lideram as suas conferências e estão classificadas para os playoffs.

Tras aplicarle reanimación cardiopulmonar a Damar Hamlin, fue sacado en ambulancia directo al hospital. Un momento que jamás se había visto en la #NFL y que nos llena de preocupación por Hamer Hamlin y su familia. ¡Por favor!🙏🏽#BillsMafia #RuleTheJungle

pic.twitter.com/5CD5vJqqsy — Holy Roller NFL (@HolyRollerNFL) January 3, 2023

De acordo com uma nota oficial divulgada na madrugada de hoje (3), pela equipe do Buffalo Bills, o atleta Damar Hamlin sofreu uma parada cardíaca após receber uma pancada na partida contra o Cincinnati Bengals. Segundo o comunicado, o atleta teve os batimentos cardíacos recuperados dentro do gramado. Após acordar, ele foi encaminhado para o Hospital da Universidade de Cincinnati onde recebeu os primeiros atendimentos e contínua em observação.

“Damar Hamlin sofreu uma parada cardíaca após um golpe no nosso jogo contra os Bengals. Seu batimento cardíaco foi restaurado ainda no gramado e ele foi transferido para o UC Medical Center para mais testes e tratamento”, diz a nota.

Ainda em nota, os Bills atualizaram o estado de saúde do jogador, que se encontra “sedado e em estado crítico”. “Ele está atualmente sedado e listado como em condição crítica”, finalizou.

