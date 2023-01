Eduardo Campos assume prefeitura de Ponta Porã

Ponta Porã iniciou esta segunda-feira (2), sob o comando do novo prefeito que foi empossado após Hélio Pellufo filho renunciar e aceitar o desafio de abraçar a secretaria de planejamento do Governo de Eduardo Riedel.

Eduardo Esgaib Campos (PSDB) é o novo prefeito e esteve durante a posse do companheiro e ex-prefeito Hélio que aconteceu no último domingo (1).

O prefeito Eduardo Campos é formado em direito pela Fucmat (Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso), especialista em direito tributário. Tem vasta experiência na vida pública no município. Já comunicou que fará algumas alterações mas não haverá exonerações e mudanças bruscas.

