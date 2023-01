Alerta anuncia risco de tempestade até terça-feira na Capital

Campo Grande e mais 38 cidades de Mato Grosso do Sul receberam alerta do Inmet ( Instituto Nacional de Meteorologia) de risco potencial de tempestade com chuva de até 60 mm por hora, queda de granizo e ventos intensos entre 60 e 100 km/h. O risco para alagamentos e quedas de galhos é baixo.

O aviso vermelho iniciou na manhã de hoje (2) às 9h30 e vai até às 10h de amanhã. As áreas afetadas do Estado são as regiões leste, leste, centro norte, Pantanal e sudoeste.

As cidades de Mato Grosso do Sul afetadas são: Água Clara, Alcinópolis, Anastácio, Aquidauana, Bandeirantes, Bodoquena, Bonito, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti e Figueirão.

Também estão na lista: Guia Lopes da Laguna, Inocência, Jaraguari, Jardim, Ladário, Maracaju, Miranda, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora, Terenos, Três Lagoas.

A temperatura prevista para hoje em Campo Grande deve ficar entre 23°C e 31°C.

