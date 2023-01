Homem suspeito de matar jovem é preso

Um homem, de 29 anos, foi preso em flagrante após assassinar Julio Avalo, 18, em Aral Moreira, 357 quilômetros de Campo Grande. A prisão ocorreu ontem (1º) através da Polícia Civil com o apoio da Polícia Militar.

Segundo apurado, na manhã de ontem, a Polícia Civil recebeu a informação de que havia um homem morto às margens da rodovia MS-165, na altura do Km 12. A partir das informações, iniciaram-se as investigações sobre o crime.

A vítima apresentava ferimento na cabeça e queimaduras pelo corpo, dando a entender que o autor tentou queimá-la. Não foi possível encontrar nenhum objeto que pudesse ter sido usado no crime no local.

O suspeito foi identificado e com apoio da Polícia Militar ele foi localizado e preso em flagrante, tendo sido conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, onde permanecerá à disposição da justiça.

