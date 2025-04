Dr. Victor Rocha visita novos leitos do Hospital de Câncer Alfredo Abrão e defende convênio para atender demanda reprimida da saúde pública

Nesta segunda-feira (07), o vereador Dr. Victor Rocha, presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande, visitou o Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA), que colocou à disposição 20 novos leitos voltados ao atendimento clínico geral. A iniciativa tem como foco contribuir com o sistema público de saúde, que enfrenta superlotação e uma grande demanda reprimida de pacientes aguardando internação.

Durante a visita, o Dr. Victor esteve acompanhado do administrador do HCAA, Amilton Fernandes Alvarenga, que explicou que, embora o hospital seja referência em oncologia, a instituição está pronta para colaborar de forma emergencial com o município:

“Com esses 20 leitos, podemos ajudar a desafogar a rede, desde que haja um convênio público para custear profissionais e insumos. A estrutura está pronta, mas é preciso garantir as condições adequadas de funcionamento.”

O Dr. Victor Rocha, que também é médico e referência na luta contra o câncer, reforçou a importância da iniciativa:

“Esse apoio do Hospital Alfredo Abrão chega em um momento crítico. Temos filas crescentes nas UPAs e unidades de pronto-atendimento, e essa parceria pode salvar vidas. A Comissão de Saúde vai trabalhar para que esse convênio saia do papel o quanto antes.”

A visita aconteceu poucos dias após a reunião da Câmara com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realizada na última sexta-feira (05), quando o Dr. Victor Rocha cobrou ações concretas para enfrentar o caos na saúde pública, com destaque para a falta de leitos, medicamentos e o tempo de espera para exames e cirurgias.

“A população não pode mais esperar. Assim como zeramos a fila da mastologia com gestão e parceria, podemos avançar em outras áreas. Essa união entre poder público e instituições sérias como o HCAA é fundamental para mudar o cenário da saúde de Campo Grande.”, finalizou o vereador.

Com informações de assessoria

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram