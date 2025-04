Homem é preso por manter companheira em cárcere privado e ameaçar matar o filho dela em Dourados

Vítima foi impedida de sair de casa e sofreu agressões físicas e psicológicas

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (8) suspeito de manter a companheira em cárcere privado e submetê-la a agressões físicas e psicológicas em Dourados, distante cerca de 231 quilômetros de Campo Grande. A prisão aconteceu no local onde ele trabalhava como pedreiro, após investigação com base nas informações fornecidas pela vítima.

Os crimes ocorreram dentro da casa da mulher, no bairro Jardim Márcia. Segundo relato, ela era ameaçada com frequência, agredida e impedida de sair ou pedir ajuda. Em uma das ameaças, o homem disse que mataria o filho adolescente dela se ela procurasse a polícia.

Depois de deixar o acusado no trabalho, a mulher conseguiu escapar e buscou ajuda na Delegacia de Atendimento à Mulher, onde registrou a denúncia e pediu medidas protetivas.

Ainda de acordo com as informações levantadas, o homem deveria estar cumprindo pena no regime semiaberto, mas não retornava à unidade prisional desde fevereiro deste ano.

Ele foi autuado por sequestro e cárcere privado, lesão corporal e ameaça, todos os crimes cometidos no contexto de violência doméstica. O suspeito será levado à audiência de custódia no Poder Judiciário.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram