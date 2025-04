Durante Expogrande, Câmara e Acrissul fortalecem diálogo sobre as demandas do agronegócio

A Câmara Municipal participou nesta quarta-feira (9) de agenda na 85ª Expogrande para debater com a diretoria da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) sobre os caminhos do agronegócio em Campo Grande. Na ocasião, a Casa de Leis apresentou sua Comissão Permanente de Agropecuária e do Agronegócio para estreitar diálogo e acolher demandas do setor produtivo.

O presidente da Câmara, vereador Papy, parabenizou a diretoria da Acrissul pela organização da exposição e destacou que o encontro foi uma oportunidade de criar conexões entre produtores e vereadores.

“A Câmara está aberta para participar dos grandes eventos da cidade e debater as demandas do Agronegócio. Queremos dar resposta às necessidades do setor. Há uma voz para representá-los na Casa de Leis, através da Comissão do Agronegócio, que vai propor os debates da agroindústria, da agricultura familiar e dos cinturões verdes”, explicou o presidente Papy.

O presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, enalteceu a importância de estreitar o diálogo com os vereadores de Campo Grande. “Agradecemos a iniciativa da Câmara de propor esse debate com o setor produtivo. Temos entraves em legislações que prejudicam a criação de novas indústrias do agronegócio, e através do diálogo podemos ultrapassar esses percalços. É preciso discutir as prioridades para termos um setor produtivo forte. Os problemas são de todos, dos pequenos, médios e grandes produtores, então o debate demonstra que a Câmara está envolvida no processo de ouvir o setor”, enfatizou Bumlai.

Durante o encontro, os vereadores discutiram com a classe produtiva questões relacionadas ao ITR (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural) e Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul). A Capital possui mais de 3 mil quilômetros de estradas vicinais, sendo importante a manutenção dessas vias para escoamento da produção da região. “Estamos próximos de discutir o Plano Diretor e podemos incluir essas demandas para que sejam contempladas”, ressaltou Papy.

O vereador Landmark, presidente da Comissão de Agronegócio na Câmara Municipal, afirmou que a manutenção das estradas com recursos do Fundersul é fundamental para garantir o escoamento da produção. “É preciso atender o pequeno, o médio e o grande produtor no quesito de melhorar a qualidade das estradas de acesso à essas propriedades. Podem contar com a nossa Comissão. Em breve vamos receber os representantes da Acrissul na Câmara para receber mais demandas e ampliar o debate”, pontuou Landmark.

Além do presidente Papy e do vereador Landmark, participaram da agenda com a diretoria da Acrissul os vereadores Clodoilson Pires, Maicon Nogueira, Leinha, Neto Santos, Veterinário Francisco e Wilson Lands.

Com assessoria da Câmara Municipal de Campo Grande.

