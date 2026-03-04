Dr. Victor Rocha se reúne com líder da bancada federal e reforça compromisso com as pessoas de Campo Grande

Na tarde de segunda-feira (2), o vereador Dr. Victor Rocha se reuniu com o líder da bancada federal de Mato Grosso do Sul, o deputado federal Dagoberto Nogueira, para tratar da destinação de recursos para a saúde pública e a mobilidade urbana da Capital.

Durante o encontro, Dr. Victor destacou a necessidade de ampliar os investimentos na rede municipal de saúde, garantindo mais acesso a consultas, exames e cirurgias, além de fortalecer projetos que já vêm apresentando resultados concretos no atendimento à população.

“Meu compromisso é com as pessoas. É buscar recursos onde for preciso para continuar salvando vidas e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos. Quem depende do SUS não pode esperar”, afirmou.

A pauta também incluiu demandas relacionadas à mobilidade urbana, com foco na melhoria da infraestrutura viária, no transporte público e em ações que garantam mais segurança e fluidez no trânsito.

A articulação junto à bancada federal reforça a postura ativa do mandato, que segue trabalhando com diálogo, responsabilidade e parceria para garantir investimentos que impactem diretamente a vida dos campo-grandenses.