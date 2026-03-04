Ex-servidor investigado por estupro, pede afastamento do Conselho de Pastores em Campo Grande

Após ser investigado por estupro de uma adolescente de 15 anos, o pastor e ex-servidor público municipal, de 35 anos, pede afastamento do Consepacg (Conselho de Pastores do Município de Campo Grande). Em pronunciamento, a diretoria afirma que a escolha foi de forma espontânea até que o caso seja resolvido.

“O pedido foi apresentado de forma espontânea e apreciado em reunião regularmente convocada, sendo aceito pelo colegiado em conformidade com os princípios que orientam as decisões desta instituição”, diz trecho do comunicado.

O crime teria ocorrido em 2019, quando a vítima tinha 15 anos, e a denúncia no último dia 30 de janeiro. Na ocasião, o suspeito teria ido à casa da vítima, que estava sozinha, e praticado o abuso.

Além de pastor, o homem atuava como coordenador de CCI (Centro de Convivência do Idoso) na Capital desde fevereiro do ano passado. Nessa terça-feira (3), a Prefeitura de Campo Grande anunciou o seu afastamento do cargo.

“A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Controladoria Geral do Município, está apurando rigorosamente os fatos e acompanhando o caso, a fim de adotar todas as providências administrativas cabíveis em relação ao servidor mencionado”.

O caso

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime teria acontecido em 2019, durante o período de férias escolares, na casa da adolescente. Na ocasião, ela estava sozinha no imóvel quando o suspeito chegou ao local à procura do morador. Mesmo após ser informado de que a pessoa não estava, ele entrou na residência.

A vítima relatou à polícia que foi agarrada e levada para um quarto, onde foi estuprada. Após o abuso, o homem deixou o local e, pouco tempo depois, retornou com um comprimido, que ela acredita ser a pílula do dia seguinte.

Segundo o depoimento, o pastor tinha livre acesso à casa por manter relação de confiança com a família e teria ameaçado matar os parentes da adolescente caso o crime fosse revelado. Por medo, a jovem permaneceu em silêncio por anos e desenvolveu problemas psicológicos.

Ela afirmou ainda que suspeita que o estupro tenha sido premeditado, já que o suspeito teria telefonado para o familiar pouco antes e descoberto que a adolescente ficaria sozinha no imóvel.

Leia a nota na integra: