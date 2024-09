Dr. Victor Rocha representa Beto Pereira em Encontro com Candidatos à Prefeitura de Campo Grande promovido pela Santa Casa

O vereador Dr. Victor Rocha (45033), candidato à reeleição, esteve recentemente representando o candidato a prefeito Beto Pereira (45) em um importante encontro com os candidatos à Prefeitura de Campo Grande, na manhã de segunda-feira (09). O evento contou com discussões sobre a saúde pública, um tema central na campanha de Beto, especialmente em relação à Santa Casa, instituição centenária e o maior hospital do Mato Grosso do Sul.

Durante o evento na Santa Casa de Campo Grande, o vereador destacou a importância da unidade hospitalar para a saúde pública e ressaltou o compromisso de Beto Pereira com a saúde do município. Com uma equipe de mais de 4.000 colaboradores e um histórico de excelência em saúde, a Santa Casa realiza mais de 28 mil cirurgias, 965 mil exames e 35 mil atendimentos de urgência e emergência por ano. Esses números refletem o impacto da instituição na vida dos campo-grandenses e a necessidade urgente de atenção ao financiamento adequado da saúde.

No entanto, a Santa Casa enfrenta desafios significativos, operando com um déficit mensal de R$ 9,7 milhões devido à defasagem nos repasses do Sistema Único de Saúde (SUS) em relação aos custos operacionais, que cobrem apenas 76,67% das despesas. Durante o encontro, Dr. Victor Rocha reforçou que a situação da Santa Casa é insustentável a longo prazo sem uma contratualização justa e adequada que cubra os custos de média e alta complexidade.

“Os profissionais da Santa Casa estão sobrecarregados, e a falta de reajuste no contrato com o município tem comprometido seriamente a qualidade dos serviços prestados. com Beto prefeito, ele irá priorizar uma saúde pública de qualidade, desde a atenção básica até a alta complexidade, garantindo a sustentabilidade da Santa Casa”, afirmou o vereador Dr. Victor Rocha.

A equipe da Santa Casa também solicitou o compromisso formal de que, sob a gestão de Beto Pereira, sejam adotadas medidas que priorizem a saúde pública com o devido financiamento, garantindo que as demandas da população sejam atendidas de maneira digna e eficaz.

Com essa representatividade, Dr. Victor Rocha reforça sua posição de defensor de uma saúde pública de qualidade e o compromisso da gestão de Beto Pereira em corrigir as discrepâncias financeiras que afetam a prestação de serviços essenciais em Campo Grande.

O evento também contou com a presença do senador Valter Pereira.

