Homem dirigindo caminhonete roubada em Campo Grande é morto em troca de tiros na fronteira

Troca de tiros entre homem em caminhonete roubada e equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar, no final da manhã desta segunda-feira (9), em Ponta Porã, distante 313 quilômetros da Capital, terminou com uma pessoa morta.

Conforme informações, o suspeito, identificado como Carlos Geovane Pereira Buchere, de 39 anos, dirigia uma Toyota Hillux furtada em Campo Grande neste domingo (8).

Equipes do Choque, que estavam na cidade que faz fronteira com o Paraguai para participar de uma ação, receberam a informação do crime e se depararam com o veículo tentando atravessar a fronteira.

O autor tentou fugir, havendo perseguição pelas ruas da cidade. De acordo com os militares, o homem reagiu à abordagem e entrou em confronto com os policiais, que revidaram e o atingiram.

O suspeito foi levado pelos agentes para o Hospital de Ponta Porã, mas morreu assim que deu entrada na unidade de saúde. Não há informações se havia outras pessoas no veículo.

