Dr. Victor Rocha questiona repasse federal para Saúde Pública da Capital

Presidente da Comissão de Saúde quer saber como estão sendo investidos os recursos em manutenção e aquisição de medicamentos

O vereador e presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Campo Grande, Dr. Victor Rocha (PP) questionou os repasses financeiros do governo federal para a Saúde Pública da Capital que deveriam ser investidos em manutenção das unidades e aquisição de medicamentos. A cobrança aconteceu na Sessão Ordinária de terça-feira (04).

Dr. Victor Rocha disse que está preocupado com o executivo municipal, em ver a situação das unidades de pronto atendimento (UPA’s). “Eu fico muito preocupado com o executivo municipal, quando por exemplo, eu vejo UPA’s em má manutenção. Quando eu tenho uma UPA porte 3, por exemplo, vem um recurso federal de R$ 500 mil por mês para manutenção daquela unidade de pronto atendimento e tem uma contrapartida do estado de R$ 250 mil. Ou seja, R$ 750 mil por mês só para manutenção daquela unidade de saúde. E quando é uma UPA porte 2, vem R$ 300 mil do governo federal mais uma contrapartida do governo do Estado de R$ 150 mil, ou seja, R$ 450 mil por mês. Então, essa situação das unidades de saúde nos causa muita estranheza, porque não é para estar desse jeito”, afirmou o parlamentar que já foi secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Victor Rocha disse ainda que fez uma pesquisa no Fundo Municipal de Saúde sobre os recursos destinados pelo governo federal para a aquisição de medicamentos. “Estão vindos do governo federal R$ 440 mil por mês para a compra de medicamentos da rede básica e está faltando remédio para pressão alta, para diabetes, antibióticos, anti-inflamatórios, etc. Quer dizer. O que está sendo feito com esses R$ 440 mil por mês? Se fizer uma conta, só nos últimos 6 meses são mais de R$ 2,6 milhões que já vieram do recurso federal, que deve ter uma contrapartida estadual, e ainda falta medicamento? Cobro celeridade na aquisição desses medicamentos”, finalizou o parlamentar progressista. Com informações da Assessoria.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.