Com mais de 230 denúncias, prefeitura lança campanha contra queimadas urbanas

A Prefeitura Municipal de Campo Grande lança, na próxima segunda-feira (10), a Campanha Diga Não às Queimadas Urbanas – Agosto Alaranjado 2023. A ação é coordenada pelo Comif (Comitê Municipal de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos), conjuntamente com a Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano) e a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Com o tema deste ano “Queimadas, não Deixe o Fogo Apagar o Verde da Vida!”, a campanha, instituída em 2017, faz parte das ações realizadas pelo Executivo municipal durante o Agosto Alaranjado, mês de prevenção e combate ao uso de fogo na vegetação em âmbito municipal, a fim de prevenir e reduzir o número de ocorrências de incêndios florestais e urbanos no município.

“Estamos constantemente sensibilizando a população sobre as consequências das queimadas e orientando para que utilizem os canais de denúncias divulgados durante a campanha. Todos precisam entender os impactos das queimadas na sociedade em geral e contribuir como agentes multiplicadores da informação”, pontua uma das coordenadoras do Comif, a engenheira ambiental Leticia Urano. Ela explica que a campanha é lançada em julho, justamente para que a prevenção se inicie antes do período de estiagem.

Segundo a Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana), órgão responsável por fiscalizar, de janeiro a setembro de 2022 foram emitidas 81 autuações aos proprietários por queimadas em terrenos e ainda, de acordo com a Ouvidoria Geral do Munícipio, foram protocoladas 232 (duzentas e trinta e duas) denúncias de utilização de fogo para a limpeza de terrenos baldios.

A campanha visa sensibilizar a população acerca dos danos causados pelas queimadas ao meio ambiente e à saúde, como perda de vegetação em áreas de preservação ou proteção, perda de habitat para fauna, alteração na reciclagem de nutrientes, poluição atmosférica e, consequentemente, desenvolvimento de problemas respiratórios.

Como e quando realizar denúncias?

Para realizar a denúncia da queimada urbana sem flagrante, o cidadão tem disponível a central telefônica 156, o canal digital https://fala.campogrande.ms.gov.br ou o aplicativo Fala Campo Grande.

Já em casos de queimada urbana com flagrante, o cidadão pode realizar a denúncia por meio da central telefônica 153, acionando, assim, a Guarda Civil Municipal, com atendimento 24 horas disponível.

Em áreas rurais, as denúncias podem ser realizadas por meio do telefone 190.

