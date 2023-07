Presidente da CBF anuncia Diniz como técnico e banca Ancelotti na Copa América

Fernando Diniz foi assinou na noite de ontem (4), contrato de um ano como técnico interino da Seleção Brasileiro. O comandante do Fluminense esteve na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, para acertar ps últimos detalhes com o presidente Ednaldo Rodrigues. Durante a assinatura de contrato, o presidente da CBF confirmou que o italiano Carlo Ancelotti, assumirá o cargo na Copa América de 2024 e comandará a amarelinha até a Copa do Mundo de 2026.

“(Diniz) Vai dirigir a Seleção com toda autonomia – afirmou Ednaldo ao Globoesporte, que confirmou a apresentação de Diniz para a imprensa, na tarde de hoje, às 15h (de Brasília), na sede da CBF

“Tem muitos treinadores bons no Brasil, e Diniz foi por conta de trabalho que entendi que era inovador, a partir do momento em que ele fez trabalho no Audax. Depois, passou por outros clubes tendo a mesma filosofia de jogo, sem ficar mudando. Sempre teve o mesmo método e gostei muito pela renovação que ele fez, das aplicações táticas. Então, é um treinador que realmente a proposta de jogo dele é quase parecida também com a do treinador que assumirá a partir da Copa América, o Ancelotti. Tem quase o mesmo tipo de proposta de jogo – explicou para a reportagem do GE.

Visivelmente orgulhosoe sorrindo, Diniz se mostrou empolgado com a ‘convocação’. “- Um sonho para qualquer um, uma honra e um orgulho enorme poder prestar serviço para a Seleção. É uma convocação, ainda mais do que jeito que aconteceu. Um trabalho em conjunto da CBF com o Fluminense e eu tenho convicção de que a gente tem tudo para levar isso adiante e fazer com que dê certo – afirmou Diniz para a reportagem do GE.

Segundo os termos de contrato, Fernando Diniz continuará como treinador do Fluminense. Como terá trabalhos conciliados, ele se apresentará a seleção em datas Fifa. A CBF procurou o clube para tratar do assunto, e recebeu como resposta que isso só pode ocorrer mediante do pagamento de multa.

