Projeto do vereador Dr. Victor Rocha, Prêmio Escola Conservada é aprovado

O projeto de lei n. 10.721/22, que institui o “Prêmio Escola Conservada”, que premia a direção de escola da Rede Municipal de Ensino que apresentar o melhor estado de conservação, foi aprovado por unanimidade na Câmara de Campo Grande. A autoria é do vereador Dr. Victor Rocha (PP) que apresentou a proposta justamente para incentivar a preservação do patrimônio escolar.

“A conscientização da comunidade escolar: pais, alunos e professores para o fato de que a verba destinada a reforma de escolas poderia ser utilizada para a construção necessária de novas salas de aula e escolas (consequentemente abrindo novas vagas na rede municipal de ensino), além da melhoria dos salários dos professores, certamente acarretará na preservação do patrimônio escolar, seus prédios e instalações”, avalia Victor.

“A escola limpa, bem conservada e equipada, com espaços adequados, equipe comprometida e comunidade atuante em seu cotidiano são fatores que fazem parte do que se entende por uma boa escola, um ambiente ideal para oferecer condições para que as crianças e adolescentes, de fato, aprendam”, ponderou o parlamentar progressista.