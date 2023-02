Audiência Pública debate obras paradas na Capital

Convocado pelos vereadores da Comissão Permanente de Obras e Serviços, na próxima quarta-feira (1) será realizada Audiência Pública, para debater sobre as obras inacabadas geridas pela prefeitura da Capital.

A Audiência será realizada no Plenário Oliva Enciso e participam do debate os vereadores Ayrton Araújo (presidente da comissão), Júnior Coringa (vice), Clodoilson Pires, Silvio Pitu e Gilmar da Cruz.

Aberta ao público, a audiência começa às 9h na sede da Casa de Leis, na Avenida Ricardo Brandão, 1600, Jatiúca Park.

