Dr. Victor Rocha homenageia Pr. Hudson Quadros Machado com Medalha Legislativa Pastor Evangélico Apóstolo Edilson Vicente da Silva

Por indicação do vereador Dr. Victor Rocha, Pr. Hudson Quadros Machado recebeu a Medalha Legislativa Pastor Evangélico Apóstolo Edilson Vicente da Silva durante a Sessão Solene em comemoração ao Dia do Pastor Evangélico, realizada no dia 1º de junho de 2026, na Câmara Municipal de Campo Grande.

A honraria é concedida a personalidades que se destacam pelo compromisso com a fé cristã, pelo serviço prestado à comunidade e pela contribuição para o fortalecimento dos valores que transformam vidas e famílias.

Ao justificar a homenagem, Dr. Victor Rocha destacou a trajetória de dedicação, serviço e amor ao próximo construída por Hudson ao longo dos anos de ministério.

Pr. Hudson Quadros Machado dedicou uma década de sua vida ao pastoreio na Igreja Filadélfia, na região da Nova Serrana e Jardim Noroeste, desempenhando um trabalho marcado pelo acolhimento, ensino da Palavra de Deus e cuidado com a comunidade.

Formado pelo Rhema Brasil e pela Escola de Ministros, atualmente integra a Igreja Verbo da Vida Tiradentes, onde continua exercendo sua vocação ministerial e servindo ao Reino de Deus com alegria, compromisso e dedicação.

Para Dr. Victor Rocha, a homenagem representa o reconhecimento a uma vida dedicada à propagação da fé e ao cuidado com as pessoas.

“Homens e mulheres que dedicam suas vidas a servir ao próximo e a levar esperança merecem nosso respeito e reconhecimento. Pr. Hudson construiu uma trajetória marcada pelo amor a Deus, pelo compromisso com a Palavra e pelo cuidado com as famílias”, destacou o vereador.

A entrega da Medalha Legislativa Pastor Evangélico Apóstolo Edilson Vicente da Silva reforça a importância do trabalho realizado por líderes cristãos que contribuem diariamente para a construção de uma sociedade mais humana, solidária e fundamentada em valores de fé, amor e serviço.

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