Polícia indicia tutora que tentou ocultar abandono de cachorro doente em Campo Grande

Segundo a DECAT, mulher e amiga agiram em conluio para simular que o animal havia sido resgatado das ruas

Após professores e servidores da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) auxiliarem na identificação, a polícia indiciou a tutora que abandonou um cachorro doente no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Campo Grande.

O CCZ publicou nas redes sociais a foto do cachorro, que possui uma doença congênita, para doação. Professores e servidores da instituição educacional se uniram para arcar com os custos do tratamento do animal.

Uma enfermeira e a tutora devolveram o cachorro ao CCZ, argumentando que ele havia sido abandonado na rua para morrer.

Segundo a DECAT (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista), assim que a tutora tomou conhecimento das despesas com o tratamento, decidiu abandonar o animal.

Em depoimento, ela chorou e tentou ludibriar o investigador, afirmando que o cachorro havia morrido e que “faria de tudo” para tê-lo vivo. Por fim, acabou confessando e revelou que a amiga agiu em conluio, simulando ter encontrado o animal na rua.

Tanto a tutora quanto a amiga foram indiciadas e vão responder pelo crime de maus-tratos. O procedimento foi encaminhado ao Ministério Público.

O animal foi recolhido por uma protetora.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram