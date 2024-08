Dr. Victor Rocha Homenageia Médicos de Tráfego com Moção de Congratulação

Em celebração ao Dia do Médico de Tráfego, comemorado em 19 de agosto, o vereador Dr. Victor Rocha concedeu uma Moção de Congratulação aos profissionais que exercem essa especialidade, reconhecendo o compromisso e a excelência desses médicos no atendimento à população. A homenagem é um tributo àqueles que, diariamente, trabalham para garantir a segurança e o bem-estar dos motoristas, contribuindo para a prevenção de acidentes e a melhoria das condições de mobilidade urbana em Campo Grande.

Os médicos de tráfego desempenham um papel fundamental na saúde pública, atuando na avaliação das condições físicas e mentais dos motoristas, além de desenvolverem estratégias para a redução de acidentes e promoção de um trânsito mais seguro. Através de seus esforços, esses profissionais ajudam a assegurar que os condutores estejam aptos a dirigir com segurança, prevenindo riscos e preservando vidas.

“A dedicação e o esforço contínuo dos médicos de tráfego são essenciais para a construção de uma sociedade mais segura e consciente. Sua atuação é crucial não apenas para a prevenção de acidentes, mas também para a promoção da saúde e da segurança no trânsito. Parabéns a todos pelo trabalho exemplar”, afirmou Dr. Victor Rocha.

A Moção de Congratulação reflete o reconhecimento público pelo importante serviço prestado por esses profissionais, que, com comprometimento e excelência, contribuem significativamente para a segurança viária e a qualidade de vida da população. Dr. Victor Rocha fez questão de expressar seus agradecimentos a todos os médicos de tráfego pela incansável dedicação e pelos esforços contínuos em prol da mobilidade urbana segura.

