Motociclista quase entra em carro após ser atingido em cruzamento na Ernesto Geisel

Motociclista de 30 anos ficou gravemente ferido, na manhã desta quarta-feira (28), após ser atingido por um carro enquanto pilotava moto, em um cruzamento do bairro Jardim Joquei Club, em Campo Grande.

Conforme informações, o motorista, de 27 anos, que seguia em um Fiat Uno pela Avenida Ernesto Geisel, contou que o motociclista avançou o semáforo vermelho, vindo pela Rua Bonsucesso.

Com o impacto, o homem quase foi lançado para dentro do carro, quebrando parte do para-brisa. Em seguida, foi jogado ao solo, onde fraturou o pé direito e teve traumatismo craniano.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e fizeram o resgate da vítima, que foi encaminhada para a Santa Casa.

O trânsito no local ficou tumultuado, por conta de duas faixas que foram fechadas para o socorro do motociclista. O condutor do automóvel informou que o carro não possui seguro.

