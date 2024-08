Operação da Polícia Civil prende integrantes de organização criminosa em Três Lagoas

Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (28), a Operação “Laço Firme”, em Três Lagoas, distante 334 quilômetros de Campo Grande, e prendeu diversos integrantes de uma organização criminosa que atuava na cidade.

De acordo com as informações, as investigações começaram no final de 2023, quando uma ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar terminou na prisão de um homem, de 58 anos, conhecido por participar e organizar eventos de rodeios na região. A prisão desencadeou uma série de outras investigações.

As ações revelaram uma organização criminosa que operava de dentro dos presídios, coordenando o tráfico de drogas na cidade de Três Lagoas. Após reunir provas suficientes e obter autorização judicial, a Polícia Civil, cumpriu cinco mandados de prisão e dez mandados de busca e apreensão.

As prisões e o cumprimento dos mandados de buscas ocorreram simultaneamente em Três Lagoas e Campo Grande, com a participação de todas as delegacias de Três Lagoas e da 3ª e 5ª DP de Campo Grande. Os presos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde foram interrogados.

Posteriormente, eles serão encaminhados ao Sistema Penitenciário, onde aguardarão julgamento pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. O nome da operação faz referência direta ao rodeio, que está associado ao primeiro organizador preso, e também sugere a ideia de capturar e conter o crime organizado.

