Dr. Victor Rocha faz palestra sobre a importância do Outubro Rosa na UCDB

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) foi convidado para participar da Sipat – Semana Interna de Prevenção de Acidentes para falar para os colaboradores da UCDB, sobre a importância do Outubro Rosa – mês de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.

Como médico da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha alertou para os dados do Inca (Instituto Nacional do Câncer), é o segundo tumor mais comum entre as mulheres, atrás apenas do câncer de pele, que é o primeiro mais letal. Até o final deste ano são esperados 73.610 novos casos de câncer de mama no Brasil, segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer.

“É muito importante a realização de eventos como este da UCDB, onde é promovida uma semana voltada para a saúde do trabalhador da instituição. Por isso, compartilhamos conhecimento sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, bem como apresentamos o projeto Casa Rosa que tem sido um aliado das mulheres de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul na luta contra o câncer de mama”, explicou Victor Rocha.

Como mastologista há quase 20 anos, o Dr. Victor Rocha recomenda que as mulheres façam: autoexame mensal; exame clínico com médico anualmente e a partir dos 40 anos façam a mamografia anualmente. Em Campo Grande, temos o Projeto Casa Rosa que atende pelo SUS e funciona no Ambulatório da Maternidade Cândido Mariano, localizado na rua 25 de Dezembro, 509, Centro de Campo Grande/MS.

Até o dia 6 de outubro de 2023 foram realizados 5.648 atendimentos (entre primeiro atendimento e retorno), 2192 ultrassonografias, 1.084 mamografias e 1.018 biópsias de mama. Foram diagnosticados 122 casos de câncer de mama, que foram encaminhados para tratamento.

Para as pessoas que desejam ser atendidas no projeto Casa Rosa, basta procurar uma unidade de saúde próxima a sua residência e pegar o encaminhamento médico ao ambulatório de mastologia do Dr. Victor Rocha. Os atendimentos são realizados nas tardes de quinta e sexta-feira, no ambulatório da Maternidade Cândido Mariano.

Victor Rocha já realizou palestras sobre o Outubro Rosa no Distrito de Anhanduí e nas Unidades de Saúde da Capital. “Não deixe que o câncer de mama tire a vida de mais mulheres. Junte- -se a nós nesse Outubro Rosa e ajude a salvar vidas. Juntos, somos mais fortes! Compartilhe o trabalho realizado pela Casa Rosa”, finalizou.

