MS adere a Plano de Integração e Desenvolvimento do Corredor Bioceânico

Mato Grosso do Sul aderiu, nesta semana, a mais um trabalho em conjunto dentro do Projeto do Corredor bioceânico, a PM-CBC (Plano Mestre Regional de Integração e Desenvolvimento do Corredor Bioceânico de Capricórnio) mais conhecido como a Rota Bioceânica.

Com o objetivo de fornecer a representantes dos territórios envolvidos instrumentos para planejar, gerir e implementar, de forma colaborativa e articulada, as ações e projetos pactuados

O secretário da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, comentou que o plano servirá como instrumento de planejamento fundamental do corredor. “A participação do Mato Grosso do Sul neste comitê é de extrema relevância, já que o projeto da Rota Bioceânica dará um posicionamento logístico estratégico nacional e mundial ao Estado”, destacou Verruck.

O plano reúne os representantes do Governo da Província de Salta (Argentina); Governo do Departamento de Boquerón (Paraguai); Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (Brasil) e o Governo da Região de Antofagasta (Chile).

O projeto, que foi apresentado no âmbito de Convocação 2023 da Iniciativa para a Promoção de Bens Públicos Regionais (BPR) será financiado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), no montante de US$ 600 mil

“O governador Eduardo Riedel se comprometeu, no início deste mês, a apoiar e participar da execução da proposta, que foi apresentada na Convocação 2023, com a coordenação da governadora do BPR, ministra do Planejamento Simone Tebet. A ministra foi a grande apoiadora e figura de destaque neste processo”, ressaltou o titular da Semadesc.

