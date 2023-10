Estudante de medicina morre em acidente de trânsito na fronteira

Uma brasileira de 21 anos, morreu na madrugada de hoje (14), após sofrer um acidente de trânsito em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Informações de familiares é que a jovem morava na fronteira, onde cursava medicina em uma das faculdades particulares.

Segundo informações da Polícia Nacional, Amanda Pezzin Machado estava na garupa de uma motocicleta, conduzido pelo namorado brasileiro, de 22 anos, quando perdeu a direção do veículo e colidiu contra uma árvore.

Equipes de socorro foram acionadas, mas a jovem acabou falecendo ao dar entrada no Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Segundo os médicos, Amanda chegou na unidade de saúde com quadro grave de traumatismo cranioencefálico e lesão na coluna cervical. O condutor da motocicleta, sofreu ferimentos leves

De acordo com os familiares, a jovem é de Rondônia e morava em Ponta Porã.

