Dr. Victor Rocha entrega moções de congratulação aos profissionais do filme “Do Sul, A Vingança”

Produção é marco histórico para o cinema sul-mato-grossense

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande, realizada na última quinta-feira (29), o vereador Dr. Victor Rocha entregou Moções de Congratulação aos profissionais envolvidos na produção do filme “Do Sul, A Vingança”, em reconhecimento público ao esforço coletivo e à dedicação que tornaram possível essa importante obra cinematográfica.

Entre os homenageados, destaque especial para o ator Bruno Moser, amigo de infância do vereador. “É motivo de grande orgulho ver um amigo de tantos anos brilhar nas telas e ajudar a elevar o nome de Mato Grosso do Sul no cenário nacional. Essa homenagem representa não apenas uma amizade, mas o reconhecimento de um talento que nos representa com excelência”, afirmou o Dr. Victor Rocha.

Dirigido por Fábio Flecha e produzido pela Render Brasil, com produção executiva de Tânia Sozza, o longa conta também com atuações marcantes de Cleber Dias e Espedito Di Montebranco. “Do Sul, A Vingança” é o primeiro filme de ficção inteiramente produzido em Mato Grosso do Sul a alcançar o circuito comercial brasileiro, tornando-se um marco para o audiovisual do estado.

Ao todo, cerca de 90 profissionais sul-mato-grossenses estiveram envolvidos na produção, desde técnicos de bastidores até o elenco principal, todos contribuindo para a realização de um faroeste que mescla ação e crítica social com qualidade técnica e narrativa.

Dr. Victor Rocha ressaltou que a homenagem visa valorizar e incentivar a cultura regional. “O sucesso do filme mostra que temos profissionais altamente capacitados, artistas talentosos e um enorme potencial criativo. Reconhecer esse trabalho é uma forma de incentivar ainda mais a produção cultural do nosso estado.”

Durante sua visita à Câmara Municipal, Bruno Moser convidou os parlamentares para prestigiarem o filme em cartaz no Cinemark do Shopping Campo Grande, com sessões às 19h30, até o dia 4 de junho.

A entrega das moções reafirma o compromisso do vereador com o fortalecimento da cultura sul-mato-grossense, celebrando conquistas que orgulham Campo Grande e todo o Estado.

