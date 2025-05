Inmete alerta para possibilidade de geada em Campo Grande nesta sexta-feira

Nesta quinta-feira (29), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) divulgou um alerta amarelo para o risco de geada na Capital na madrugada desta sexta-feira (30).

O aviso meteorológico tem início às 3h término às 6h da madrugada. As temepraturas estarão por volta dos 3ºC. O alerta aponta os cuidados para a proteção contra o frio e também a população mais vulnerável, como enfermos, pessoas em situação de rua, idosos e crianças.

É recomendável também abrigar animais domésticos nas noites mais frias. Em Campo Grande, equipes de abordagem de Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas) da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) oferecerá apoio as pessoas em situação de rua.

Os contatos para emergência são: (67) 99660-6539 e 99660-1469.

Outros canais canais também estão disponíveis:

Solicitação de serviços: 156; Ocorrências relacionadas à rede elétrica: 193; Defesa Civil: 199

A Defesa Civil está em plantão 24 horas para monitoramento e atendimento à população. A população deve ficar atenta as atualizações e seguir as orientações.

