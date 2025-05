Homem é preso após armadilha elétrica matar três cães em assentamento de Ladário

Animais foram eletrocutados ao encostar em cerca improvisada energizada no nível do solo

Um homem de 66 anos foi preso em flagrante, na manhã desta quinta-feira (29), suspeito de instalar uma armadilha elétrica irregular que causou a morte de três cães no Assentamento 72, na zona rural de Ladário.

Segundo informações da Polícia Civil, o tutor dos animais procurou a Delegacia de Polícia de Ladário após os cães, da raça americano caçador, serem encontrados mortos ao lado de uma cerca improvisada na propriedade vizinha. Os animais atuavam como cães de guarda e no manejo de gado na propriedade rural.

Equipes de investigação e perícia foram ao local e constataram que se tratava de uma armadilha feita com tela metálica energizada no nível do solo, sem qualquer tipo de sinalização, aviso de risco ou sistema de proteção. Os três cães estavam mortos junto à estrutura no momento da chegada da equipe.

Durante os levantamentos, o autor da instalação tentou fugir do local, mas foi localizado pouco tempo depois e levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante. A polícia não informou se a estrutura elétrica utilizada apresentava risco a outras pessoas da região.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Ladário. A pena para maus-tratos a animais com resultado morte pode chegar a cinco anos de prisão, conforme previsto na Lei de Crimes Ambientais.

