Dr. Victor Rocha entrega homenagem para vice-presidente da Igreja do Verbo da Vida Tiradentes

O vereador Dr. Victor Rocha prestou uma homenagem especial, com a entrega da Medalha Legislativa “Celina Martins Jallad” para Ana Cristina Santos de Brito Gimenes, em reconhecimento ao impacto positivo de sua trajetória na comunidade.

Para o Dr. Victor Rocha, a entrega da homenagem é uma forma de valorizar o protagonismo feminino e incentivar ainda mais o trabalho das mulheres. “É uma trajetória que reflete dedicação, superação e compromisso com a cidade. É uma honra entregar essa medalha em mãos, como um reconhecimento por tudo o que faz pela nossa sociedade”, afirmou o vereador.

Ana Cristina Santos de Brito Gimenes: liderança e fé



Graduada em Administração de Empresas pela UNIDERP, Ana Cristina Santos de Brito Gimenes é uma mulher de fé e liderança. Como vice-presidente da Igreja Evangélica Verbo da Vida Tiradentes, dedica-se ao fortalecimento espiritual e ao suporte da comunidade cristã.

Formada pelo Centro de Treinamento Bíblico Rhema Brasil e pela Escola de Ministros Rhema, atua ao lado de seu esposo, Pastor Márcio Corrêa Gimenes, levando a palavra de Deus e promovendo ações que transformam vidas.

