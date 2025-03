Mulher vai presa por transportar cocaína dentro da genitália na rodoviária de Campo Grande

A mulher já vinha sendo monitorada e o entorpecente seria comercializado em Fátima do Sul

Na manhã desta quinta-feira (27), uma mulher de 32 anos de idade foi presa pela polícia após transportar cocaína dentro do corpo em Campo Grande.

A suspeita estava sendo monitorada pela polícia e de acordo com as investigações, ela teria se deslocado de Fátima do Sul para a capital com o objetivo de adquirir entorpecentes e transportá-los de volta para comercialização.

Ela se hospedou em uma residência no bairro Jardim Tijuca, e ali passou a ser monitorada pelos policiais. A abordagem aconteceu hoje, quando ela saiu da casa com destino à rodoviária de Campo Grande.

Ao ser informada que seria conduzida até a delegacia para que pudesse ser revistada por uma policial feminina, ela admitiu estar transportando um invólucro contendo 100 gramas de cocaína oculto dentro do corpo.

Na delegacia, foi feita a revista minuciosa, e foi visto que ela carregava a droga escondida em sua genitália. Ela foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

A participação de outros envolvidos está sendo investigada. A ação foi realizada de forma conjunta pelo (SIG) da Delegacia de Fátima do Sul e a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR).